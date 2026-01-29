הפועל ת"א מארחת בשעה זו את באיירן מינכן למשחק במסגרת המחזור ה-24 של מפעל היורוליג היוקרתי, באולמה הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב.

אל המשחק הערב בתל אביב הגיעו מספר מכובדים שזכו בכבוד רב ובעידוד מיציעי האוהדים האדומים של תל אביב, כשהיו אלו שחקני הכדורגל של המועדון האדום.

השחקנים זכו לכבוד רב מהאוהדים ביציעים, בשל מה שעשו ביום שני האחרון, כשקטעו רצף בן 12 שנים ללא ניצחון בדרבי התל אביבי על היריבה העירונית מכבי ת"א, כשהפכו פיגור לניצחון דרמטי עם שני שערים בתוספת הזמן של המשחק.

מי שהגיע גם הוא למשחק הכדורסל הערב בהיכל מנורה מבטחים במסגרת מפעל היורוליג, הוא ראש עיריית תל אביב רון חולדאי.

למעשה, זהו משחק הבית הראשון של הפועל ת"א שחולדאי מגיע אליו מזה שנים רבות, כאשר זה לא אהוד במיוחד בלשון המעטה על האוהדים האדומים. הסיבה: הריסת האולם הביתי הישן, אולם אוסישקין בהוראתו.

חולדאי הגיע הערב להיכל מנורה למשחקה הביתי של הפועל ת"א מול באיירן מינכן הגרמנית במסגרת היורוליג והתיישב ביציע הכבוד של הפועל ת"א, על הפרקט בהיכל. הקהל האדום קיבל את חולדאי בקריאות בוז וקללות ובהפועל ת"א אף הוציאו הודעה חריגה בה התנערו מהזמנתו של חולדאי וטענו כי זה יושב על מקומות השייכים לחברה המפעילה את ההיכל, חברת היכלי הספורט.

כך או כך, חולדאי עזב את ההיכל כבר בהפסקת המחצית ואחרי 10 דקות בלבד, כאשר לטענת הפועל ת"א היה זה בעקבות בקשה שלה.