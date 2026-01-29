יממה אחרי סיום שלב הליגה של ליגת האלופות, מפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה, פרסמו היום (חמישי) ברשת הספורט העולמית, ESPN את נבחרת העונה שלהם בסיכום שלב הליגה במפעל היוקרתי.

לצד שמות ענק כמו חלוצה הצרפתי של ריאל מדריד קיליאן אמפבה, כוכבה הספרדי של ברצלונה לאמין יאמיל הצעיר וקשרה של אלופת אירופה המכהנת פריס סן ז'רמן, ויטניה, ברשת הספורט בחרו גם בענאן חלייאלי, שחקנה הישראלי של אוניון סן ז'ילואז הבלגית.

חלאיילי אמנם הודח אמש מהמפעל היוקרתי עם קבוצתו הבלגית, אך לאור הנתונים והיכולת הטובה שהציג במשחקי קבוצתו במפעל היוקרתי, נבחר זה כמגן הימני הטוב ביותר במפעל.

על פי הנתונים שפורסמו, חלאיילי ביצע את הכמות השניה בטיבה בכל הקשור להתערבויות הגנתיות ובמקביל גם הוביל את קבוצתו בטבלת מלך השערים במפעל עם שלושה כאלה, אחד מהם שכבש אמש במשחקו האחרון העונה במפעל היוקרתי.

לא רק זה, אלא שחלאיילי הוביל את קבוצתו גם במספר המצבים שיצר, 12 במספר, ואף במאבקי הקרקע שניצח עם 44 כאלה. בסך הכל נגע חלאיילי 415 פעמים בכדור, יותר מכל שחקן אחר בקבוצתו הבלגית במפעל היוקרתי.

עד כמה חלאיילי נחשב להפתעה גדולה? מי שנבחר למחליפו בנבחרת מצטייני השלב הוא מגנה האנגלי של ניוקאסל, קירן טריפייר.

חלאיילי לא לבד, גם השוער הישראלי ניקיטה חייקין שהעפיל לפלייאוף עם קבוצתו בודה גלימט במה שמהווה את ההפתעה הגדולה ביותר של ליגת האלופות העונה, נבחר לאחד מהמצטיינים בשלב הליגה של המפעל היוקרתי, כשזה נבחר לשוער המחליף.

חייקין שהגיע לבודה הנורבגית מבני יהודה והפועל כפר סבא במדיהן שיחק בישראל, נחשב לאחד השוערים המצטיינים בליגת האלופות העונה כשהוא עם ציון ממוצע של 8.19. רק קיליאן אמבפה קיבל ציון יותר גבוה ממנו. בשלב הבא, עשויים השניים הללו להיפגש כשבודה יכולה לפגוש את ריאל מדריד בשלב הנוק-אאוט ואולי לעשות סנסציה גדולה ולהדיח את שיאנית הזכיות במפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה.