נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל תדרוך לגבי אפשרויות תקיפה צבאיות באיראן, אשר גובשו במשותף על ידי הבית הלבן והפנטגון, כך מדווח ה"וול סטריט ג'ורנל".

אחת האפשרויות שהוצגו בפני טראמפ היתה "התוכנית הגדולה", שבמסגרתה ארה"ב תתקוף מתקנים של משטר האייתולות ומשמרות המהפכה האסלאמיים במערכה רחבה של הפצצות.

בנוסף, הוצגו לטראמפ אפשרויות תקיפה נוספות, ביניהן פגיעה ביעדים סמליים של המשטר האיראני, עם אפשרות להרחיב את ההפצצות במידה ואיראן לא תפסיק את פעילותה הגרעינית. בין הצעדים שהוצעו גם מתקפות סייבר על בנקים איראניים והחמרת הסנקציות על המדינה.

בישראל מעריכים כי צעד צבאי מוגבל לא יוביל בהכרח להפלת המשטר האיראני. גורמים בירושלים ציינו כי טראמפ, שבעבר הראה כוונות לפעולה שתכלול שינוי משטר, לא סבור כי פעולה צבאית כעת תוכל להוביל לתוצאה כזו. במקום זאת, טראמפ צפוי למקד את המתקפות על מטרות פיזיות, בעיקר אתרי גרעין ואולי גם טילים בליסטיים.

במקביל, מדינות המפרץ כמו סעודיה, טורקיה, קטר ועומאן פועלות בתיאום כדי לתווך בין ארה"ב ואיראן ולמנוע הסלמה נוספת. למרות שהנתיב הדיפלומטי נראה חסום בשלב זה, המדינות המובילות במפרץ מאמינות כי פתרון אפשרי עדיין קיים.