4 שלשות בלבד מ-29 ניסיונות, זו השורה הסטטיסטית שרשמה הערב (חמישי) הפועל תל אביב במשחק ההפסד שלה לבאיירן מינכן הגרמנית, מתחתית טבלת היורוליג.

זו כבר תקופה שהפועל לא מצליחה להציג את היכולת שאיפיינה אותה מתחילת העונה, אך הצליחה לא פעם לגרד ניצחון גם ביכולת רעה. הערב, היא כבר שילמה על כך במזומן עם הפסד יקר שמגיע בזמן הכי לא טוב עבורה.

הפועל פתחה את המשחק באופן סביר כשאחרי 10 ראשונות הייתה ביתרון קטן בן 3 נקודות הפרש, אך מרגע זה ואילך הכל הלך לה הפוך.

הפועל הסתבכה בהתקפה ומשלא הצליחה לייצר נקודות, חטפה בצד השני. ריצת 11:0 של האורחים מגרמניה הפכה את התוצאה ואלה ירדו להפסקת המחצית עם יתרון בתוצאה 43:39.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את כדור השלג הרע של האדומים מת"א, כשאלה רק העמיקו את הבור שלהם כשלא הצליחו לקלוע נקודות במשך דקות רבות ברבע השלישי. ההפרש הלך ותפח והרבע הרביעי והמכריע היה כבר לפרוטוקול בלבד.

למעשה, הפועל ספגה ריצת 23:2 מבאיירן מינכן בדרך להפסד הגדול ביותר שלה העונה בכל המסגרות.

הפועל שקלעה העונה לא מעט פעמים 90 נקודות ומעלה, נעצרה הערב עם 64 נקודות בלבד, במשחק שהסתיים בניצחון גדול של באיירן מינכן מתחתית טבלת היורוליג שמביסה את הפועל בתל אביב בתוצאה 79:64.

זהו ההפסד השני ברציפות של הפועל תל אביב במפעל היורוליג, לראשונה העונה, הפסד שעולה לה ביוקר כשהיא מאבדת את המקום הראשון בטבלת המפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי לפנרבחצ'ה הטורקית.

להפועל לא יהיה הרבה זמן להתאושש כשבמוצאי השבת הקרובה תפגוש את הפועל ירושלים למשחק ישיר על הכרטיס לחצי גמר גביע המדינה בכדורסל. בפעם הקודמת שנפגשו השתיים זה נגמר בהפסד של האדומים מת"א לירושלמים בהיכל מנורה מבטחים, הפסד שהגיע גם הוא מיד אחרי הפסד מפתיע של הפועל במשחק בית במסגרת היורוליג. בדרך לזעזוע?