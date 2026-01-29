שופטת בג"ץ, רות רונן, קבעה דיון בהרכב של שלושה שופטים בעתירות של ארגוני שמאל הדורשת מהמדינה לאפשר פינוי של כ-16 אלף עזתים המוגדרים חולים לטיפול רפואי בבתי חולים בשטחי הרשות הפלסטינית ובמזרח ירושלים.

זאת חרף העובדה שהממשלה קראה לדחותאת העתירה וציינה כי "יציאת תושבי עזה ליהודה ושומרון או לישראל טומנת בחובה סיכונים ביטחוניים. החשש העומד ביסוד האמור הוא הפוטנציאל הטמון מניצול פלטפורמה זו לצורך קיום קשרים עם גורמי טרור ובכלל זאת גיוס, העברת מידע והוצאת תשתיות טרור לישראל וליו"ש".

המדינה אף טענה כי עזתים יכולים לקבל טיפול במדינות אחרות. "עד למועד כתיבת שורות אלה יצאו לטיפול במדינה שלישית 4,370 תושבי רצועת עזה, מתוכם 1,262 מטופלים במצב רפואי מורכב ו־3,108 מלווים, לשם קבלת טיפול רפואי בכמה מדינות ובהן: איחוד האמירויות, רומניה, ירדן, טורקיה, צרפת, איטליה, בלגיה, מצרים, לוקסמבורג, מלטה ונורבגיה".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה חוששים מתרחיש שבו העתירה תימחק אבל רק לאחר שהלחץ שיופעל על המדינה יגרום לה להיכנע ללא משפט. "אנו חותמים לכם שכותרת העתירה בסוף ההליך תהיה כי "העתירה נדחתה" או "נמחקה". זה מה שיצהיר בג"ץ בהודעת דוברות "חריגה" עוד X זמן, וזה מה שימכרו לכם בתקשורת. אבל זה לא מה שבאמת הולך לקרות. בפועל, תחת לחצים של בג"ץ והאקדח על השולחן, המדינה תתקפל. יהיה משא ומתן בין צה"ל, שב"כ וגורמים ביטחוניים (באמצעות מחלקת הבג"צים של הפרקליטות) לבין עורכי הדין של העותרים ה"ציבוריים" שמייצגים בפועל.. את.. ובכן.. את מי?", תוהים בתנועה.

בתנועה מצביעים על המשך התהליך. "במהלך המו"מ בניצוחו של בג"ץ בין צה"ל לעורכי הדין של העותרים - יגובש "מנגנון" או "מתווה" שיכניס בכל זאת עזתיים לטיפולים רפואיים בישראל וכו'. לא כולם. לא בבת אחת. אבל נו, זה לא יהיה זרם אלא "טפטוף" בהמשכים. כמובן, מערכת הביטחון ושב"כ יסיטו ויקצו כוח אדם חיוני כדי לבדוק כל עזתי ועזתי באופן פרטני. יגבשו "תיק מודיעין" ספציפי. הערכות סיכונים, מסוכנות אישית, דירוג המסוכנות, סבירות שיקול דעת בהחלטה לאחר בחינת כל השיקולים הרלוונטיים. ובל נשכח, שבג"ץ יקבע "אמות מידה" (מילות הקסם) וזה רק קצה המזלג. איך אנחנו יודעים? כי זה כבר קרה. במאות ואלפי עתירות קודמות באותן המאפיינים לפני הטבח ב- 7.10".