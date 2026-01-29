לעיניי קהל אוהדים ספרדים לראשונה מאז טבח השבעה באוקטובר, פספסה הערב (חמישי) מכבי ת"א הזדמנות להשיג ניצחון שני העונה על ולנסיה הספרדית ולהשאיר את חלום ההעפלה לשלב הבא במפעל היורוליג היוקרתי בחיים.

היה זה כאשר מכבי הגיעה להתארח אצל ולנסיה הספרדית, במשחק שנערך בנוכחות 11,000 אוהדים ספרדים, בניגוד להמלצת משטרת ספרד שהציעה לקיים את המשחק בדלתיים סגורות בשל החשש ממחאות פרו-ערביות במהלך משחק הכדורסל הערב.

מכבי פתחה את המשחק היטב ובמהלכו אף הובילה בהפרש דו-ספרתי בן 13 נקודות.

הקהל המקומי התעורר והחל לדחוף את קבוצתו שקלעה מצידה שלשות רבות ודאגה להישאר קרובה.

ברבע הרביעי והמכריע ההובלה עברה שוב ושוב בין שתי הקבוצות, אך לבסוף העידוד הביתי הוא שניצח את המשחק, כאשר שחקני מכבי החטיאו ואיבדו כדורים והספרדים ניצלו זאת בכדי לרוץ ולנצח עם 15:28 ברבע האחרון והמכריע.

זה נגמר עם 83:94 לזכות ולנסיה שנוקמת במכבי על ההפסד בתל אביב בסיבוב הקודם.

מכבי שעלתה שוב בסגל חסר כשחסרה את ווקר, דיברתולומיאו והנקינס, עם הפסד חוץ חמישי ברציפות ביורוליג ו-15 העונה במפעל היוקרתי, כזה שמרחיק אותה מחלומות ההעפלה לפלייאוף היורוליג.