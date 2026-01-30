משחקי בית לא בבית, רצף של שבעה הפסדים, ההתקפה החלשה מכולן וההגנה הגרועה במפעל. מכבי ת"א סיימה הערב (חמישי) את המסע האירופי שלה במסגרת הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה.

הקמפיין האירופי של המכבים מת"א הגיע הערב אל סיומו עם הפסד שביעי ברציפות במפעל האירופי ורביעי ברציפות בכל המסגרות, כשהפסידה לבולוניה בתוצאה 3:0.

יומיים אחרי שפיטרה את מאמנה הסרבי, לאזטיץ', אחרי עוד הפסד, הפעם מביך במיוחד כשהפסידה בדרבי התל אביבי בתוצאה 2:1 משני שערים בתוספת הזמן, הערב "אירחה" מכבי באצטדיונה הביתי הזמני בבאצ'קה טופולה את בולוניה, במה שהיה המשחק האחרון בשלב הליגה של הליגה האירופית.

בדומה למרבית משחקיה במפעל האירופי היוקרתי העונה, גם הפעם אלופת ישראל לא יכלה ליריבה שממול, כאשר הפעם הייתה זו מחזיקת הגביע האיטלקי, בולוניה.

האיטלקים לא התקשו להגיע למצבי הבקעה מול ההגנה החלשה של מכבי אך דווקא מכבי יכולה הייתה לכבוש ראשונה כשרק חוסר ריכוז של נועם בן הרוש בדקה ה-30 מנע זאת ממנה.

לא עברו 5 דקות וג'ונתן רואו ניצל טעות של שוער מכבי אופק מליקה הצעיר בכדי להעלות את בולוניה ליתרון. מכבי הייתה קרובה שוב לכבוש והפעם להשוות אך רגע לפני הירידה להפסקת המחצית, פספס גם אנדרדה את ההזדמנות שלו.

בדקה ה-47 הכפילה בולוניה את התוצאה ולמכבי לא היה כבר על מה לשחק.

מכבי ת"א מסיימת את העונה האירופית שלה עם נקודה אחת בלבד, במקום האחרון בקמפיין ועם שני שערי זכות בלבד אותם הבקיעו רוי רביבו וסייד אבו פרחי. השער של אבו פרחי היה גם היחיד שהעניק למכבי יתרון בקמפיין, וגם זה היה לשתי דקות בלבד.

עם שישייה אחת מול ליון הצרפתית, רביעייה משטוטגרט הגרמנית ושלישיות מליון, מיוטילן וכעת גם מבולוניה האיטלקית, מכבי מסיימת את הקמפיין האירופי בצורה הרעה ביותר שיש ובתקווה לשכוח ממנו במהרה.

מכבי תחזור כעת למאבקי הליגה הישראלית בתקווה לחזור כבר בקיץ הבא לאירופה. אחרי רצף הפסדים, ללא מאמן קבוע ועם יכולת חלשה, זה לא יהיה מובן מאליו ולא יהיה קל למכבי לעשות זאת.