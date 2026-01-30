השר במשרד האוצר זאב אלקין הביע אתמול (חמישי) ספקנות לגבי יכולתו של חוק הגיוס לעבור בכנסת וייחס זאת לפיצול בתוך המפלגות החרדיות.

"אני חושב שבספק רב" שחוק הגיוס יעבור, אמר אלקין בראיון לרדיו 'קול חי'. "ההתנגדות של אגודת ישראל לדעתי מקרבת את החוק לכך שהוא לא יעבור", הוסיף והסביר את הדינמיקה הפוליטית המורכבת.

לדברי השר, כאשר חברי הכנסת החרדים עצמם אינם מאוחדים, שותפי הקואליציה האחרים מאבדים מוטיבציה לתמוך בחוק לא פופולרי.

"למה שאני אתמוך בו אם הוא מאוד לא פופולארי, לכו תריבו עם הבייס שלכם ותתמכו", תיאר אלקין את עמדת חלקם מחברי הקואליציה.

הוא הוסיף כי ההתנהלות הנוכחית מזכירה תרחישי עבר שבהם הציבור החרדי הפסיד הזדמנויות היסטוריות. "אם היום הייתה מונחת ההצעה של ליברמן מ-2019, אלה שהתנגדו לה אז היו מחבקים אותה", טען.

אלקין העניק 'טיפ' למפלגות החרדיות במידה והן שוקלות לפרק את הממשלה. "אם הייתי יועץ פוליטי, הייתי אומר בואו נאשר את התקציב ונעביר חוק הקדמת הבחירות".

לדבריו, יציאה לבחירות ללא תקציב מאושר תפגע אנושות בציבור החרדי, שכן תקציביו אינם נמצאים בבסיס התקציב וייעצרו לחלוטין בשיטת ה-1/12. "הראשון שיפגע זה הציבור החרדי", הזהיר, וקרא לגלות אחריות לאומית ומגזרית כאחד.