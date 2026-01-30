החורף של 2026 נרשם כאחד הקשים ביותר עבור הקהילה היהודית באומן מאז פרוץ המלחמה באוקראינה.

תקיפות חוזרות ונשנות על תשתיות האנרגיה, בשילוב עם טמפרטורות שצנחו הרחק מתחת לאפס, יצרו מציאות של חירום מתמשך באזור הציון של רבי נחמן מברסלב.

רשת החשמל המקומית כמעט ואינה מתפקדת, עם הפסקות חשמל הנמשכות לעיתים 24 שעות ביממה. כדי לאפשר את המשך הפעילות בציון, מפעיל ארגון "איחוד ברסלב באומן" מערך גנרטורים כבד, אך העלויות הכלכליות גבוהות במיוחד.

גבאי הציון, הרב נתן צמח, תיאר אתמול מציאות מורכבת: עלות הסולר בלבד חוצה את רף 500 דולר ביום - הוצאה שמוטלת כולה על כתפי הארגון, רק כדי להבטיח אור וחימום למתפללים.

השבוע הגנרטור הראשי קרס בשיא גל הקור. במשך יותר מ-30 שעות נותר המתחם ללא חימום, עד שבמאמץ מיוחד אותר חלק חילוף נדיר ויקר מחוץ לעיר והובא לאומן בתנאי מזג אוויר קשים כדי להשיב את המערכת לפעולה.

מזג האוויר הקיצוני פגע גם בעירוב השבת של האזור. הצטברות קרח על החוטים גרמה למתיחתם ולחשש מנזקים משמעותיים. צוותי התחזוקה פעלו סביב השעון, וכאשר הטמפרטורות עלו מעט והקרח נמס, התברר שאכן נגרמו נזקים - אם כי פחות חמורים מהחשש הראשוני.

העובדים יצאו לשטח בקור העז ותיקנו את הליקויים.

הרב צמח הדגיש כי העירוב של "איחוד ברסלב" נחשב למהודר ביותר באזור הציון, וההקפדה עליו מוחלטת. תושבים ומתפללים מספרים על מסירות של הגבאים והעובדים, שפועלים לילות כימים בתנאי מלחמה וקור קיצוני כדי לשמור על שגרת החיים במקום.