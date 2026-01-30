ילד בן 5 נהרג אתמול בתאונת דריסה קשה בשיכון סקווירא שבמדינת ניו יורק. הילד, מתתיהו גליק, נפטר בבית החולים ווסטצ'סטר לאחר שאיבד את הכרתו.

התאונה אירעה בשעות הבוקר המוקדמות ברחוב אוסטילה בשיכון, כאשר הילד המתין להסעה לתלמוד תורה ליד בית של משפחה קרובה.

לפי עדויות ראשוניות, אוטובוס הסעה של בנות עבר במקום מבלי לעצור. הילד, שחשב בטעות כי מדובר באוטובוס ההסעה שלו, רץ אחריו - והנהג שלא שם לב דרס אותו.

הילד פונה במצב קשה לבית החולים אך מאמצי הרופאים להצילו לא צלחו. האסון מגיע ימים בודדים לאחר שאמו של הילד ילדה בן, ומשאיר את המשפחה שבורה ומזועזעת.