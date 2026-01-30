סגן ה', העומדת בראש חולייה מחקרית במפקדת השבויים והנעדרים באמ"ן וסמ"ר מ' ראש חוליית פענוח במפקדה שוחחו עם ערוץ 7 על פעילותם לקידום השבת חטופים בכלל - ורן גואילי הי"ד בפרט - ועל עיכול הבשורה הכה משמעותית שאין עוד חטופים בעזה.

"אני חושבת שקשה לתאר במלים את רמת ההתרגשות שהיתה בחדר כשהודיעו שמצאו את רן", פותחת סגן ה'. "היו דמעות וחיבוקים. זה לא נתפס באותו רגע שהשלמנו את המשימה".

סמ"ר מ' מציין כי "זה אירוע בסדר גודל לא הגיוני. קשה להסביר במלים את התחושות של מי שעובד על השבת חטופים חיים וחללים במשך כשנה. להגיע לסיטואציה שאין חטופים כלל ברצועת עזה - זה בלתי נתפס".

סגן ה' עבדה לכל אורך המלחמה לקדם שחרור חטופים. "נכנסתי למפקדה בנובמבר 2023. בהתחלה עבדתי על השבת חטופים חיים ולפני כמה חודשים עברתי לעבוד על המקרה של רן והתחושות היו שזו משימה בלתי אפשרית, מורכבת, כמעט בלתי הגיונית. בזכות הרבה אנשים טובים שעשו לילות כימים, הגענו להפללה מודיעינית. היה לנו את בית הקברות וצירים נוספים וסבירויות אחרות למקום הקבורה של רן. ככל שעבר הזמן הוצאנו פעולות להגברת המודיעין והתחזק הציר של בית הקברות עד שהמבצע הגיע להבשלה.

מדובר באזור מאוד מורכב מבצעית ובמבצע שכולל הוצאת מאות גופות - כולל שימוש בלוחמי יהל"ם, אלכסנדרוני, רופאים ואנשי הרבנות הצבאית. כולם האמינו שהמשימה תסתיים בהצלחה ובאו בתחושת שליחות מטורפת".

עם זאת היא מודה שתמיד מקנן בצוות החשש שהעבודה הקשה לא תביא להשגת המטרה. "יצאנו למבצע בלי ודאות שרן נמצא שם ויש חשש שהוא לא יהיה במקום הזה וכל המדינה מצפה ואתה עלול לאכזב את עם ישראל ואת המשפחה של רן. בסוף הידיעה שמצאו אותו היתה מדהימה. גם חיילי המפקדה וגם השותפים שלנו באו עם המון מוטיבציה וזה מה שעשה את ההבדל. מרגישים את תחושת המשמעות ואת האמונה של עם ישראל בהצלחה שלך".

סמ"ר מ' מסכם. "אתה מכיר את החטוף כמו כף היד שלך ואתה רוצה לגרום לתחושת גאווה גם לעצמך אבל גם למדינה ועם שלם. המשימה שהיתה על הכתפיים שלנו היתה גדולה הרבה יותר מכל מה שבן גילי יכול לחוות ובזכות הפעילות היחידתית הצלחנו".