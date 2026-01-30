סקר של מכון "לזר מחקרים" שהתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מעלה כי מפלגת הליכוד מתחזקת בשני מנדטים והקואליציה משיגה 50 מושבים.

מהנתונים עולה כי לו הבחירות היו נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-27 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-22.

הרשימה המשותפת הערבית מקבלת 13 מנדטים, ישר! 10, הדמוקרטים 9, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7.

מפלגות כחול לבן (2.7%), המילואימניקים (1.8%) והציונות הדתית (1.8%) אינן עוברות את אחוז החסימה.

לקואליציית נתניהו יש 50 מנדטים, לגוש אופוזיציה-בנט-איזנקוט - 57, כך שבתרחיש זה לא ניתן להקים קואליציה ללא המפלגות הערביות.

חיבור של בנט עם איזנקוט ויש עתיד שבראשו יעמוד בנט עצמו משיג 37 מנדטים למפלגה אבל מחליש את גוש השמאל כולו. בתרחיש כזה הליכוד מתחזק במנדט ל-28, גוש האופוזיציה ללא הרשימה המשותפת מגיע ל-55 מנדטים והקואליציה מתחזקת ל-52.