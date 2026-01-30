נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויועציו שוקלים בימים האחרונים אפשרויות לתוכניות תקיפה באיראן, נרחבות יותר מאלו שנדונו בשבועות האחרונים, כך מדווח העיתון "ניו יורק טיימס".

בין האפשרויות שנבחנות גם פשיטות של יחידות קומנדו מיוחדות על אתרי גרעין שטרם הושמדו, במטרה לגרום נזק משמעותי לתוכנית הטילים והגרעין או להחליש את מוסד המנהיג העליון.

עוד דווח כי טראמפ נוקט כלפי איראן גישה הדומה לזו שנקט בוונצואלה, הכוללת ריכוז כוחות סמוך למדינה והמשך איומים, אך יועציו מתקשים להאמין שאיראן תקבל את תנאיו.

אפשרות נוספת שנבחנת היא תקיפות נגד מטרות צבאיות והנהגה, שייצרו מהומה וסערה ויאפשרו תנאים להחלפת המנהיג העליון עלי חמינאי בידי כוחות הביטחון או גורמים נוספים.