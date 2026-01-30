צה"ל מאשר כי במהלך הלילה (שישי), כוחות יחידה 414 זיהו שמונה מחבלים שיצאו ממנהרת טרור במזרח רפיח.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדת עזה תקף וחיסל שלושה מהמחבלים.

לאחר מכן, בוצעו תקיפות נוספות לעבר המרחבים אליהם ניסו לברוח המחבלים שנותרו, אך עדיין לא ברור אם הם נפגעו.

בצבא ציינו כי במקביל הכוחות ממשיכים במרדף ובסריקות נרחבות במרחב על מנת לאתר ולחסל את כל המחבלים שיצאו מהמנהרה.

אתמול בשעות אחר הצהריים והערב הותקפו שני מחבלי חמאס שתכננו לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה ואחד מהם אף חצה את הקו הצהוב.