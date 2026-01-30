‏ראש ישיבת ההסדר בחולון הרב טל שאוליאן השתתף השבוע בהתוועדות ליל שישי בישיבת דרכי נעם בפתח תקווה.

ההתוודעות צילום:ללא קרדיט

כרמית שוורץ, מטפלת זוגית ומשפחתית, הצטרפה השבוע לשירות מילואים בצה"ל, אחרי מאות ימי מילואים של בעלה סא"ל במיל' הרב מעוז שוורץ, מג"ד 7007. "אין ספק שאתגרי המלחמה גרמו לי לרצות להצטרף למערך המילואים ולעזור איפה שצריך", כתבה.

כרמית שוורץ צילום: ערוץ 7

מרכז "עוז לגיבור" קיים השבוע הפנינג למשפחות פצועי המלחמה ביהודה ושומרון, ביוזמת ובהובלת בנות אולפנת עפרה. אחת מהמתנדבות באירוע הייתה רבקה אליהו, שהכינה שער בלונים - מבלי שהנוכחים ידעו כי היא אימה של אמונה חיראק, אלמנתו של יוסף יהודה חיראק ז"ל, שנפל בקרב בעזה. אמונה ילדה את בנם לפני כשבועיים.

העיתונאי ומגיש הרדיו והטלוויזיה עקיבא נוביק הודיע הבוקר על אירוסיו עם בחירת לבו הדר בן משה. נוביק בן ה-37 שיתף את דבר האירוסין ברשתות החברתיות, וכתב "בשעה טובה, התארסנו".

בגבעת הסלעים הסמוכה לישוב עטרת בבנימין נערכה השבוע לראשונה ברית. הרך הנולד הוא נינו של הרב יעקב אריאל.

ברית מילה בגבעת הסלעים צילום: באדיבות המצלם

קצין הרפואה הראשי, תת-אלוף ד"ר זיוון אביעד בר, העניק לרב הלל הורוביץ דרגת סגן-אלוף. הרב הורוביץ משמש כרב ר"מ 2 - הרב של הפצועים בצה"ל. הוא ביצע מאות ימי מילואים במהלך המלחמה והועלה בדרגה כהוקרה על פועלו.

הרב הלל הורוביץ מקבל דרגות צילום: באדיבות המצלם

ברכת מזל טוב לדביר לוזון, דוברו של חבר הכנסת אוהד טל, לרגל הולדת בנו בשעה טובה.

עם התינוק צילום: ללא קרדיט

‏מנכ"ל תנועת רגבים מאיר דויטש העניק לח"כ משה סולומון את ספרו החדש "חומה ומסגד". ‏הפגישה נערכה בהמשך לפעילות המשותפת של סולומון עם התנועה לקידום חוק ביטול אפליה במקרקעין ביו''ש.

דויטש מעניק את הספר צילום: ללא קרדיט

‏הרב עדיאל כינרתי שעוסק שנים רבות בהלכות עירוב ואחראי העירוב של העיר נהריה, סייר השבוע בישובים בבנימין לוודא את תקינות העירוב.

בדיקת העירוב בישוב עוז ציון צילום: ללא קרדיט

רחובות פראג הקפואה התחממו השבוע ביוזמה מיוחדת: 24 נשות מילואימניקים יצאו למסע עיבוד והתאווררות, ביוזמת חני ריץ', מהמשפיעניות הבולטות במגזר. הטיול נועד לספק לנשים הפוגה מהעומס היומיומי. בין המשתתפות הייתה גם נעמה מרשה נפש, סמנכ"לית הדיגיטל של משרד TBS, שלקחה חלק מרכזי בהפקת החוויה.

נשות המילואימניקים בטיול צילום: ללא קרדיט

יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה וצוות העמותה, נפגשו עם רב ניצב דני לוי, מפכ"ל המשטרה, לדיון ייעודי בנושא שילוב חרדים במשטרת ישראל.

המפגש עם המפכ"ל צילום: ללא קרדיט

נציגי בני עקיבא וועדת חוג הידידים התכנסו במשרדי "רוטשטיין" לגיבוש תוכנית אסטרטגית, שיתוף ידע וגיוס משאבים למען עתיד התנועה והנוער.