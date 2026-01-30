אחיו של אליקים ליבמן ניצל מפיגוע צילום: באדיבות המצלם

עליית מדרגה במאבק בטרור: כשבועיים לאחר שמחבלים השליכו מטען ובקבוק תבערה לעבר רכבו של א', בנו של אליהו ליבמן ואחיו של אליקים הי"ד שנרצח בנובה ב-7 באוקטובר, ביצעו כוחות צה"ל עבודות הנדסיות נרחבות בשטח, במטרה למנוע אפשרות של מחבלים להסתתר ולנסות ולפגוע בישראלים.

בשבוע שעבר יידו מחבלים בקבוק תבערה ומטען לעבר הרכב שבו נסע א' בכביש 449, המחבר בין עפרה לכוכב השחר. בנס, אמצעי החבלה פספסו את הרכב והוא לא נפצע. אביו, אליהו ליבמן, כתב לאחר האירוע ברשתות החברתיות: "הבן שלנו נשרף בשמחת תורה בחניון רעים - אתמול ניסו לשרוף לנו בן נוסף".

בצה"ל זיהו כי תוואי השטח באזור מאפשר למחבלים להסתתר ולבצע פיגועים באמצעות יידוי מטענים ובקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראליים, והחלו בביצוע עבודות הנדסיות לחישוף השטח והסרת מוקדי הסיכון.

א', שניצל מהפיגוע, הגיע לשטח העבודות וחילק שוקולדים ללוחמים הפועלים במקום, כאות תודה על פעילותם להגנה על תושבי האזור. "ממש מהרכס הזה זרקו עלי בקבוק תבערה ומטען", סיפר ללוחמים. "אחר כך זרקו בקבוקי תבערה על החבר'ה שנסעו פה מהנקודה הסמוכה. באתי לחלק שוקולדים ללוחמים האלופים".

במקביל, נרשמת עליית מדרגה נוספת במאבק בטרור האבנים בבנימין. כוחות החטיבה המרחבית בנימין ביצעו השבוע כתר על הכפר חיזמה, בעקבות אירועי יידוי אבנים חוזרים ונשנים. הכוחות נכנסו בהיקף נרחב לכפר, איתרו אמצעי לחימה וביצעו פעולות מבצעיות נוספות במרחב.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר: "התגובה לפיגועים חייבת להיות ברורה, נחושה ובלתי מתפשרת. חישוף השטח שממנו פעלו המחבלים והכניסה לעומק הכפרים מהם יוצא הטרור - אלה צעדים שמצילים חיים. בנימין לא תחזור לימים של הכלה. מי שמנסה לפגוע באזרחי ישראל ייתקל ביד חזקה ובמערכת ביטחון שמבינה שהגנה על החיים קודמת לכל".