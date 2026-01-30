בשבוע האחרון התקיים תרגיל מפקדות רחב בפיקוד המרכז, המדמה התפתחות מערכה במרחב הפיקודי, ממפקדות האוגדות ועד למטכ"ל.

בתרגיל, נבחנו תהליכי קבלת החלטות של המפקדים והוטמעו לקחים בפקודות האופרטיביות, במטרה לשפר את המוכנות למצבי חירום.

במהלך התרגיל נפתחו כלל החמ"לים הנדרשים, אשר שימשו לגיבוש תמונת מצב ולקבלת החלטות לניהול המענה למגוון תרחישי חירום. התרגול כלל את יישום תפיסת ההגנה, התמודדות עם אירועים מורכבים ומעבר מהגנה להתקפה במצבים משתנים.

בנוסף, תורגל לראשונה מרכז האש הפיקודי החדש, המוקם בימים אלו, כחלק מההכנה של פיקוד המרכז להתמודד עם אתגרים מבצעיים עתידיים.

בתרגיל, נדרש הפיקוד לתאם ולסנכרן מאמצים בין ארבע אוגדות, המנהל האזרחי וגורמים נוספים כמו משטרת ישראל, מג"ב, שב"כ ומד"א, אשר תורגלו אף הם באופן מלא במהלכו.