במהלך הלילה (שישי) הושלמה פעילות מבצעית נרחבת בגבעת זאב, שנועדה להתמודד עם תופעת גניבות הרכב שהטרידה את תושבי היישוב בימים האחרונים.

המבצע, שנערך בשיתוף פעולה בין משטרת ישראל, מחלקת הביטחון של היישוב, המוקד העירוני ומתנדבי "משמר גבעת זאב", כלל שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו רחפנים ומצלמות, לצד חסימות צירים והכוונה מדויקת של כוחות בשטח.

הכוחות פעלו בשטח בין השעות 03:00 ל-08:00 בבוקר, והמבצע כלל סגירה הרמטית של היישוב, דבר שמנע כל אפשרות להימלטות מהזירה.

המוקד העירוני והכוחות בשטח הצליחו לאתר שני חשודים בגניבות רכב, לאחר שדווח להם על דמות חשודה על ידי מתנדבי המשמר שביצעו סיור רגלי יזום. במענה מיידי, הועלו רחפנים לאוויר כדי לאתר את נתיבי המילוט האפשריים, והכוחות פתחו במבצע סינון קפדני לכלי רכב ואנשים.

לאחר סגירת המרחב והכוונה מדויקת, הצליחו בלשי המשטרה לאתר את שני החשודים ולבצע את מעצרם. החשודים הועברו להמשך חקירה.

ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, שיבח את הפעולה: "האירוע הלילה הוא ההוכחה הטובה ביותר לכוח שלנו כקהילה שעובדת יחד עם גורמי האכיפה. אנו פועלים במדיניות של אפס סובלנות כלפי פגיעה ברכוש התושבים ולא נרפה עד להשבת השקט המלא".

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הביטחון, אמיר רחמני, הוסיף: "השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת, כוחות שיטור ומתנדבים נחושים יצר מכפיל כוח שסגר על העבריינים מכל כיוון. גבעת זאב היא לא יעד קל לפשיעה, ואנחנו נמשיך ליזום ולהפתיע כדי להבטיח את ביטחון התושבים".