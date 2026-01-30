היכל הארנה בירושלים היה ביום רביעי האחרון מלא עד אפס מקום באירוע שיצק חדשנות לעולם התעסוקה החרדית: אקספו הבנייה החרדי הראשון מסוגו.

האירוע, ביוזמת ארגון 'מלאכתם', חשף עוצמה כלכלית ומקצועית במגזר.

מאות חברות חרדיות בתחום הנדל"ן והבנייה הציגו את שירותיהן במרחב ענק: דוכנים, מיצגים וחדרים שהפכו למשרדים זמניים ואולמות תצוגה.

המבקרים, רובם חרדים המתכננים בניית בית או שיפוץ, הסתובבו בין נותני השירות והתייעצו בכל תחומי הענף - מקבלנים ויזמים, דרך הנדסאי בניין ויוצרי הדמיות, ועד נגרות, עיצוב, ייעוץ משכנתאות וייבוא עובדים זרים.

מאחורי האירוע עומדים חזקי קליין, מנהל מכללת "מלאכתם" המשלבת מאות חרדים בענף הבנייה, ורפאל וואהל, שייבא את מודל האקספו לישראל לאחר שנים בארצות הברית שבהן ראה קהילות חרדיות מקיימות ירידים דומים ושומרות על הכלכלה הקהילתית.

קליין חשף מספרים מרשימים והביע תמיהה על שחלק גדול מהכסף החרדי יוצא מחוץ למגזר: "היום אפשר להשיג שירות מחרדים בכל תחומי הבנייה. לא האמנו שזה יהיה גדול כל כך. הציבור החרדי מוציא כל כך הרבה כסף החוצה וחייבים לעצור את זה - חבל מאוד שכל הכסף הולך למקומות אחרים".

האקספו הגיע לאחר סדרת ניסויים מוצלחים בחסידויות שונות, והפעם נפתח לכלל המגזר עם למעלה מ-300 בעלי מקצוע חרדים, המייצגים יותר ממאה תחומי משנה - מתכנון ואדריכלות ועד שירותי גמר ועיצוב.