גם השבוע אנחנו אוכלים בארה"ב. ארי, ידיד המשפחה בפלורידה, שאל אם יש לי בעיה לשבת בחוץ כשהגשם מזלעף אותנו לגמרי.

הבחור, שכבר הוכיח את הבנתו העמוקה בקולינריה, ומי שמכיר היטב את סצינת המסעדות הכשרות בהוליווד פלורידה, הפתיע בעבר עם מקומות שומטי לסת.

מזג האויר היה גשום ולא קר, ובן שיחי הציע שאשאיר את הרכב במלון והוא יאסוף אותי כי "יהיה לך ממש קשה למצוא את החווה". אכן, היה ממש קשה, אבל מתגמל לחלוטין. אחרי אי אילו פניות לסמטאות קטנות, התגלתה לפתע באמצע שום מקום ירוק חווה מרשימה, כשלצידה מתחם מסעדה מרגש.

סיור מצולם בוות ה"כושר לאסו" גלית אור

"לאסו כושר גריל" היא מסעדת אסאדו (ברביקיו) בסגנון ארגנטינאי הממוקמת בחווה מקסימה - חוות לחיים - בפורט לודרדייל, פלורידה. המקום מתמחה בבשרים אותנטיים הצלויים על גריל עץ, ומעוררים לחיים את הטעמים העשירים והמעושנים של האסאדו הארגנטינאי המסורתי.

במקום, מלבד מדורת עצים גדולה שחלקי פרה נצלים עליה, גם מדורות קטנות לילדים לצורך צליית שיפודי מרשמלו.

המקום מציע גם סלטים ירוקים ומרעננים, כריכים מפתיעים ואפילו מגש פתיחים עסיסי שכולל דגימות מכל הטוב שיש למסעדת ברביקיו ססגונית להציע.

רק מתאבן. לאסו כושר צילום: גלית אור

ארי, חבר אמיתי, הזמין פלטה עם בשרים שונים, צלויים היטב, מעושנים ושומניים. ה"Parrillada" המיועד לארבעה אנשים הגיעה עם סטייק עין אימתני, סטייק וואגיו, עוף בגריל, צ'וריסוס חריפות, אסאדו ללא עצם ונתח קצבים. וכמובן צ'יפס אמריקאי לגמרי.

התעלפתי. המשגיח הציע לצרף בירה בשם "רבי", עשיתי כדבריו וראיתי ישועות.

מפה לשם, אני בשרית כבר שבועיים.



מסעדת "לאסו כושר": 5511 Woodland Lane, Fort Lauderdale, Florida

כשרות: גלאט ORB (מועצת הרבנים האורתודוקסית)



