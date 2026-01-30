הרב נהוראי סופר מישיבת כרם ביבנה זכה במקום הראשון בתחרות החיבורים התורניים שיזם מפעל הפיס בנושא "שליחות", עם חיבורו: "יסודה, גדרה וטעמה של השליחות".

במקום השני זכה הרב יעקב כרמון, אברך בכולל של ישיבת מרכז הרב בפתח תקווה, עם חיבורו: "שליח לדבר עבירה".

במקום השלישי זכו שני חיבורים בתיקו: האחד של הרב אליכל חיים בן דוד, תחת הכותרת "לתיקוני שדרתיך בשליחות מצוות וברכות", והשני של הרב אורי גרוסמן מלוד, חוקר והייטקיסט, שכתב את "שלוחו של אדם כמותו בש"ץ".

החיבורים שזכו במקומות החמישי עד השמיני היו של הרב דוד דדון, הרב אליהו אלימלך, הרב דוד קליין והרב יאיר דלויה מישיבת הר ברכה.

האירוע התקיים אתמול (יום חמישי) באולמי לובר בירושלים, בהשתתפות ראש ישיבת מרכז הרב הרב יעקב שפירא, חבר בית הדין הגדול הרב יגאל לרר, הרב אהרון פרידמן, ראש ישיבת כרם ביבנה ומנכ"ל אפיקים יגאל רווח. את הערב הנחה הרב יהונתן אביב.

הפרסים הכספיים שהוענקו לזוכים: מקום ראשון - 35 אלף ש"ח, מקום שני - 25 אלף ש"ח, מקומות שלישי ורביעי - 15 אלף ש"ח כל אחד, ומקומות חמישי עד שמיני - אלף ש"ח לכל זוכה. במהלך הערב חולקו חוברות עם החיבורים הנבחרים.