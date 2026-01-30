איתי בירמן, בן 39, איש עשייה בתחום הבנייה, משיק סינגל חדש בשם "אין אהבה ללא כאב", בו הוא חושף סיפור אישי-משפחתי המגולל מסע של בחירה, שבר וחיפוש.

השיר נכתב בהשראת סיפורה של אמו, שעזבה בגיל שלושים אורח חיים יציב ומוכר לטובת מסע אישי לחיפוש אמת ומשמעות.

את דרכו חזרה לעולם המוזיקה החל בירמן לאחר שהקים את מיזם "שח"ק" - שיפוץ בתי משפחות של אנשי מילואים. לדבריו, במהלך ההתנדבות פגש סיפורי כאב ומפגש אנושי עמוק שהציתו מחדש את היצירה המוזיקלית שהייתה בו תמיד.

"הבנתי שאהבה אמיתית לא תמיד מגיעה בקלות", אומר בירמן, "היא נצרפת דרך התמודדות. השיר הזה הוא על המסע של אמא שלי, אבל הוא של כל מי שאי פעם בחר ללכת אחרי האמת שלו, גם כשזה כאב".