בני משפחתו של אלחנן אריאל קליין הי"ד מספרים לערוץ 7 על שיר חדש שהופק לעילוי נשמתו - "מקדש מלך", שאותו הלחין גיסו, הזמר והיוצר יודא.

השיר מבוסס על מילותיו של רבי שלמה הלוי אלקבץ מתוך פיוט "לכה דודי", ונועד לחזק את עם ישראל מתוך השבר והכאב.

אלחנן גדל בשדמות מחולה שבבקעת הירדן, והתגורר ביישוב ענב שבשומרון. הוא נרצח בידי מחבלים בדרכו מהמילואים בתחילת ימי מלחמת חרבות ברזל, כשהוא מותיר אחריו את רעייתו הילה וארבעה ילדים - הצעירה שבהם נולדה לאחר מותו.

"אלחנן היה בחור עם חיוך ענק, אנרגיות בלתי נדלות ושמחת חיים", מספר גיסו יודא לערוץ 7, "הוא היה נכון תמיד להתנדב וראשון לסייע, מתוך מאור פנים ובשמחה, במסירות, באהבה, ובעיקר בענווה. הוא השתדל לנצל כל רגע בחייו הקצרים למען הזולת".

לדבריו, "המילים שקוראות לעם ישראל לקום ולהמשיך, לבחור בחיים למרות כל הקשיים - כאילו צועקות את הצעקה של הדור שלנו, ואת התפילה לנחמה".

את הלחן, השירה והביצוע מוביל יודא - גיסו של אלחנן - ואילו על העיבוד, ההפקה, המיקס והמאסטרינג הופקד יוגב לוי, שניגן גם בגיטרה, בס, חשמלית, נאי, עוד ותופים. אליהו סופר תרם את קולו באוקטבות ובמאוול, והצטרף לקולות יחד עם לוי. עריכת הקליפ ועטיפת האלבום בוצעה על ידי אפרת קליין.