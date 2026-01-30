משרד הבריאות הודיע היום (שישי) על הרחבת הריקול של המוצר נוטרילון, בשל חשד להימצאות רעלן מסוג צרוליד.

מדובר בריקול נרחב יותר מאשר זה שבוצע בשבוע שעבר לגבי המוצר. בעקבות הודעה מהיצרן באירופה, חברת טבע קראה להחזיר את מוצרי נוטרילון 900 גרם נורטלון AR ו-400 גרם נוטרילון AR - מוצרים המיועדים לתינוקות הסובלים מפליטות מרובות.

מדובר במוצרים מתאריך ייצור 1.6.2025 שתאריך תפוגתם הוא ב-1.12.2026.

"הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים הכלולים בקבוצות הייצור אלו", נמסר ממשרד הבריאות. בהודעה בה נכתב גם כי "רעלן הצרוליד עלול לגרום במקרים חריגים להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה בעיקר בקרב תינוקות, במקרה של חשש לפגיעה בריאותית יש להיוועץ עם רופא".

מחברת טבע המשווקת את המוצרים, ומהיצרנית "נוטרישה", נמסר כי "כי לא זוהו ממצאים חריגים בניטור תופעות לוואי, שטבע מבצעת באופן שוטף ורציף בישראל, הן באצווה הספציפית האמורה והן בכלל. היצרנית נוטרישה אישרה לטבע כי אין מניעה לעשות כל שימוש ביתר מוצרי נוטרילון.

נושא ערכי הצרוליד המקסימליים בתרכובות מזון לתינוקות הינו סוגיה חדשה שמתעצבת ומתעדכנת בימים אלו ממש, ובמרבית המדינות טרם גובשה רגולציה עדכנית ומחייבת בנושא. בימים הקרובים צפויה הרשות האירופית לבטיחות מזון לפרסם את המלצתה הרשמית בנושא. טבע לא המתינה להחלטת הרשות האירופית, והחליטה על איסוף האצווה הספציפית האמורה כבר עתה".