המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, נחקר הבוקר (שישי) באזהרה בחשד להעסקת שב"ח.

אלשיך הכחיש בחקירתו כל קשר לשב"ח וטען כי אינו מכיר אותו.

השוהה הבלתי חוקי נתפס בשבוע ביום בשני במהלך פעילות של המשטרה בגבעת שמואל.

הוא נעצר ולחקירה וסיפר כי עבד בבית דו-משפחתי באזור תוך שהוא נוקב בשמותיהם של המעסיקים.

המשטרה פתחה בחקירה והתברר כי הבית בו טוען השב"ח שעבד נמצא בבעלותו של אלשיך ואדם נוסף.

"לאחר מעצר שב"ח, שטען בחקירתו כי נשלח בעבר על ידי קבלן לטפל בתקלה בנכס שבבעלותי, בדקה המשטרה על ידי מי הועסק השב"ח. החשד הופרך בחקירה. אמשיך להיות אזרח שומר חוק ולהיאבק על הדמוקרטיה והגנה על מערכת אכיפת החוק", מסר.