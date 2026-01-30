מעבר רפיח יפתח ביום ראשון הקרוב (01/02) לשני הכיוונים לתנועה מוגבלת של אנשים בלבד.

מצה"ל נמסר כי יציאה וכניסה של תושבים דרך מעבר רפיח תתאפשר בתיאום של מצרים, לאחר אישור ביטחוני מקדים של התושבים על ידי ישראל, ובפיקוח של משלחת האיחוד האירופי, בדומה למנגנון שהופעל בינואר 2025.

"חזרת התושבים ממצרים לרצועת עזה תתאפשר בתיאום מצרים לתושבים שיצאו מעזה לאורך המלחמה בלבד, ורק לאחר אישור ביטחוני מקדים על ידי ישראל. מלבד זיהוי ובידוק ראשוני במעבר רפיח על ידי משלחת האיחוד האירופי, יבוצע בידוק וזיהוי נוסף בנקז שיופעל על ידי מערכת הביטחון בשטח שבשליטת צה"ל".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את הממשלה בעקבות פתיחת המעבר וטען כי חמאס נותר חמוש ושולט בעזה. לדבריו, במקום פירוק חמאס מנשקו, מוכנסים אנשי הרשות הפלסטינית, קטר וטורקיה לנהל את המעבר ולהקים מפקדות טרור במסווה אזרחי.

ליברמן הוסיף כי “ממשלת השבעה באוקטובר מחזירה אותנו שוב לשישה באוקטובר", והדגיש: “כך לא נראה ניצחון מוחלט, כך נראה שיקום טרור מוחלט".