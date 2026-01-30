בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי, הנחה מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, את מפקדי המחוזות לפעול נגד מסגדים המפעילים אמצעי כריזה בעוצמה חריגה.

זאת, לאור תלונות ודיווחים רבים שהתקבלו במשטרה מתושבים המתגוררים בסמיכות למסגדים, ולפיהם מופעלים אמצעי הכריזה באופן המפריע למנוחתם, בניגוד לחוק למניעת מפגעי רעש.

בתוך כך, במסגרת פעילות אכיפה יזומה לשמירה על איכות החיים והסדר הציבורי ביישוב תל שבע, פעלו שוטרי תחנת העיירות בשיתוף יחידת השיטור העירוני של מרחב רותם, בעקבות דיווחי תושבים על רעש חזק וחריג שמקורו במסגד ביישוב.

על פי המשטרה, עם הגעת הכוחות למקום ולאחר בדיקה, נמצא כי הופק רעש בעוצמה החורגת מהמותר על פי חוק. בהתאם לכך, נרשם דו"ח בגין גרימת רעש בלתי סביר, והאחראים במקום הונחו לפעול בהתאם להוראות הדין ולהנמכת עוצמת הרעש.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תפעל בנחישות למניעת מפגעי רעש ולשמירה על איכות חיי התושבים, תוך איזון בין חופש הפולחן לבין הצורך להבטיח לציבור סביבת חיים שקטה ובטוחה, ובהתאם להוראות החוק".