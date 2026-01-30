משרד החוץ של דרום אפריקה הודיע היום (שישי) כי החליט להכריז על הממונה על השגרירות הישראלית בפרטוריה, אריאל סיידמן, כפרסונה נון גרטה - ולהורות לו לעזוב את המדינה בתוך 72 שעות.

בהודעה הרשמית שפרסם משרד היחסים הבינלאומיים נמסר כי הצעד התקבל בעקבות "שורה של הפרות בלתי מתקבלות על הדעת של נורמות ופרקטיקות דיפלומטיות", שלטענת הממשל מהוות פגיעה ישירה בריבונות המדינה.

לפי ההודעה, הצעד נובע מ"שימוש חוזר בפלטפורמות הרשמיות של ישראל ברשתות החברתיות להתקפות מעליבות נגד הנשיא סיריל רמפוזה.

בממשלת דרום אפריקה קראו לישראל להבטיח כי התנהלותה הדיפלומטית בעתיד תכבד את המדינה ואת עקרונות היחסים הבינלאומיים המקובלים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער החליטו להגיב והכריזו על נציגה הדיפלומטי הבכיר של דרום אפריקה הציר Shaun Edward Byneveldt - "פרסונה נון גרטה" - ועליו לעזוב את ישראל תוך 72 שעות.