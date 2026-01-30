שופט העליון לשעבר, אהרן ברק הגיב היום (שישי) לראשונה לאירוע החריג עם פעיל הימין דוד מרדכי.

ברק מסר לקהל תל אביבי שהתאסף סמוך לביתו כדי להביע בו תמיכה אמר כי התקיפה שחווה הייתה: "לא משום שאני ניצול שואה אלא משום שהבעתי דעות אלה ואחרות. אני מאוד התפלאתי לשמוע שכל אלה שתומכים בי אומרים מה הולכים עם היהודי הזקן והתשוש הזה".

באירוע התקיפה השבוע פעיל הימין חסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר בעת שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון בתל אביב.

דוד צער לעבר השופט, "אהרן ברק אתה חסום, אתה חסום יא אפס! דיקטטור". הוא פתח גם את דלת הרכב, "איך הבת שלך שופטת, איך אשתך הייתה שופטת?", המשיך לקרוא דוד.

"דיקטטור, חמינאי של דורנו, חמינאי של דורנו", הוסיף. כשהגיע אדם להפריד קרא דוד: "מי אתה? יש לך תעודת שוטר? לא? זוז. חמינאי של דורנו, אהרן ברק יא אפס, דיקטטור אפל, זה מה שאתה. האוטו שלך חסום, האוטו שלך חסום, אל תיגעי בי".