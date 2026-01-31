תאגיד השידור האיראני וערוצי תקשורת נוספים המזוהים עם המשטר בטהראן, פרסמו דיווחים לפיהם תמונתו של דוד בנט, בנו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הוצגה בפרסומים של גורמי אופוזיציה איראניים כילד שנהרג במהלך גל המחאות במדינה.

על פי הדיווחים באיראן, התמונה שובצה בקולאז'ים וברשימות שמות של הרוגים לכאורה במהומות, והופצה ברשתות החברתיות על ידי גורמים המזוהים עם האופוזיציה. בערוצי המשטר נטען כי מדובר בשימוש מטעה שנועד להציג מצג שווא בפני הציבור האיראני.

בסוכנות הידיעות "פארס" נכתב: "חשיפת השקר הגדול של ארגון MKO בנוגע לרצח ברחוב פירוזי. כלי התקשורת של ארגון MKO פרסמו תמונה של ילד בשם כורוש שיריני, בטענה שנהרג מירי ברחוב בטהרן במהומות. כעת נחשף שהתמונה שפורסמה היא של בנו של נפתלי בנט, והיא פורסמה במטרה להונות ולהסית את העם".

ערוצי המשטר אף צירפו צילומי מסך של הפרסומים. מבדיקה של הטענות עולה כי אכן ניתן למצוא ברשתות החברתיות פוסטים שבהם מופיעה תמונתו של דוד בנט, ללא ציון שמו האמיתי, בהקשרים של הרוגי המחאות.