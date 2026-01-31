מוטי בבצ'יק, ראש לשכתו של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף ועד לא מזמן האיש החזק בפוליטיקה החרדית, יצא בסוף השבוע האחרון במתקפה חסרת תקדים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון שהעניק ל-ynet ול'ידיעות אחרונות' בסוף השבוע האחרון הוא מספר כי אין לו אמון בנתניהו.

"אנחנו במשבר כבר מתחילת כהונתה של הממשלה", אומר בבצ'יק בראיון לעיתונאי אמיר אטינגר. "מוכרים לנו כל הזמן סיפורים. פעם זה תקציב 2023, פעם זה הרפורמה ויריב לוין שהבטיח שלייקעס - פסקת ההתגברות בכתף אחת וחוק יסוד לימוד תורה בכתף השנייה.

"כל פעם משהו אחר. בגלל זה גדולי הדור אצלנו החליטו שצריך לשים סוף פסוק. אתה הולך עם מישהו ויש לך בו אמון, עד שבסוף האמון פג".

בבצ'יק הזכיר את ההיסטוריה הארוכה של מערכת היחסים המורכבת: "אגודת ישראל הלכה עם נתניהו כל השנים האחרונות, אבל אנחנו לא שוכחים. ב-2013 הוא בעט בציבור החרדי. אחרי זה יעקב ליצמן ואני הקטן סיפרנו לו על הפוטש שרצו לעשות לו - לפיד וציפי לבני ניסו להקים ממשלה בלעדיו עם החרדים. אבל אז אתה חוטף עוד מכה ועוד מכה. זה התחיל עוד ב-2003, עם קצבאות הילדים. היו כמה נקודות מפנה שנתניהו פעל בהן נגד הציבור החרדי".

לדבריו, "אני לא חושב שהמצב של הציבור החרדי היה כזה רע אי פעם. אני לפחות לא זוכר". בבצ'יק מונה רשימה ארוכה של הבטחות שהופרו בהסכם הקואליציוני: תקציבי ישיבות שנפגעו עמוקות, 'אופק חדש' למורות וגננות חרדיות, כרטיסי מזון של ש"ס שטרם הוסדרו, קמחא דפסחא למשפחות מעוטות יכולת ועוד.

"ביקשנו לחשב רטרואקטיבית את תקציבי הישיבות, כי הממשלה קמה בתחילת 2023 והתקציב עבר רק כמה חודשים אחרי זה. נתניהו אמר שזה יקרה, ובסוף זה לא קרה", הוא מונה. "יש שם פחות כסף מבתקופה של יאיר לפיד. רק חוק הטלפונים הכשרים עבר, בזכות השר קרעי".

לשאלה האם הציבור החרדי נמצא בכיס של נתניהו, השיב: "אם זה מתנהל בצורה הזאת, אני יכול להבין למה נתניהו חושב ככה", השיב בבצ'יק ברמזו על הפיצול החרדי.

בבצ'יק הכחיש מגעים עם בנט, אך אישר פגישה עם בני גנץ: "שאלתי את גנץ מה דעתו על חוק הגיוס, הוא אמר לי עם מה הוא מסכים בחוק ושאל אותי אם נסכים לבוא איתו לממשלה חלופית. העברתי את המסר וזה הכל".