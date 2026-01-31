בתשעת המשחקים האחרונים בין הפועל באר שבע לבני ריינה ניצחה ריינה הקטנה פעמיים בלבד, בשתי הפעמים היה זה באצטדיונה הביתי, אצטדיון גרין שבנוף הגליל.

הערב (מוצאי שבת) פגשה ריינה שוב את הפועל באר שבע, שוב באצדיונה הביתי שבנוף הגליל, רק שהפעם יצאה מהמשחק ללא אף נקודה כשהפסידה לאורחים מבירת הנגב בתוצאה 2:0.

ריינה שספגה בכל אחד מ-18 המחזורים הראשונים, נקלעה לצרה כבר בדקה הרביעית לאחר ששחקנה הורחק בכרטיס אדום ישיר ושיחקה מול קבוצת ההתקפה הטובה בליגה כבר מדקה זו בפיגור של שחקן. זה עלה לה ביוקר כצפוי כשחמודי כנעאן כבש לזכות באר שבע בדקה ה-24 את שער היתרון.

באר שבע שניצחה רק פעם אחת בארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה, זו שכל שלושת הפסדיה העונה היו כאורחת, הצליחה לכבוש פעם נוספת בדקה ה-65 מרגליו של קינגס קנגוואה ושער נוסף שלה בדקה ה-78 בוטל לאחר התערבות מערכת ה-VAR.

זה נגמר עם ניצחון של באר שבע בתוצאה 2:0 שהעלה אותם זמנית שוב למקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, עד לסיום משחקה הערב של בית"ר ירושלים.

בעוד שלושה ימים תפגשנה השתיים הללו שוב, שוב באצטדיון גרין שבנוף הגליל, הפעם במסגרת שלב רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. האם התוצאה תישאר זהה או שמא תירשם הפתעה גדולה ומחזיקת גביע המדינה בכדורגל תודח?

אדומה נוספת שניצחה היא הפועל ת"א שגברה על מכבי נתניה בתוצאה זהה, 0:2 באצטדיון הביתי בלומפילד, בו טרם נוצחה העונה על כר הדשא. הפועל עוקפת זמנית את היריבה העירונית מכבי בטבלת ליגת העל בכדורגל.