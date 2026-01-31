עובדת מהר. ארבעה ימים בלבד עברו מאז פיטרה מכבי ת"א את מאמנה הכושל ז'ארקו לאזטיץ' הסרבי וכבר הודיעה על מינוי מאמן חדש.

האלופה מת"א הודיעה כי רוני דיילה הנורבגי בן ה-50 יאמן אותה עד לתום העונה הנוכחית, כשזה יעמוד על הקווים של האלופה כבר במשחקה הקרוב מול עירוני קריית שמונה במסגרת ליגת העל בכדורגל, ביום שני הקרוב.

דיילה אמנם לא אימן מאז אוקטובר האחרון, אך ברזומה שלו הספיק לאמן במספר רב של קבוצות בכירות, מסלטיק הסקוטית איתה זכה בשתי אליפויות וגביע, דרך סנטנדר ליאז' וקלאב ברוז' הבלגית ועד ניו יורק סיטי איתה זכה באליפות הMLS, ליגת הכדורגל האמריקאית.

דיילה אמר לאתר הרשמי של מכבי ת"א אחרי מינויו: "אני שמח להתמנות למאמן הראשי של מועדון עם היסטוריה כה מרשימה כמו מכבי תל אביב. אני מודע לכך שהצלחה מגיעה רק באמצעות עבודה קשה ומחויבות. אני מצפה להתחיל לעבוד עם השחקנים על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר".

הבעלים מיטש גולדהאר הוסיף: "רוני הותיר רושם חיובי לאורך כל תהליך המינוי שלו. הוא מביא עימו רקורד מוכח, ניסיון משמעותי ותכונות מנהיגות חזקות. רוני מגיע מוכן להתחיל מיד בעבודה וכולנו מאחלים לו בהצלחה".