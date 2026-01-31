כמלווה במקימי, פגשתי במהלך השנים לא מעט משפחות שמרוויחות משכורות טובות. ובכל זאת - הן חיות בעוני.

אני זוכר במיוחד משפחה אחת: זוג צעיר, ארבעה ילדים, הכנסה חודשית מכובדת. על הנייר - הכול אמור לעבוד. במציאות - חובות של 300,000 ש"ח. איך, אתם שואלים? מיד תבינו.

כבר בפגישה הראשונה היה ברור שהבעיה לא נמצאת במשכורת. היא נמצאת במה שאף אחד לא לימד אותם: איך להתנהל עם כסף.

לא הייתה להם תמונת מצב. לא הבנה לאן הכסף הולך. הרגלים קטנים ש"לא נורא" חזרו שוב ושוב, ופחד עמוק מלהסתכל למספרים בעיניים.

תרמו לקמפיין השנתי של מקימי - "ממשבר לצמיחה" >>

הפחד הזה הוא אחד הדברים החזקים ביותר. זה כח מטורף שגורם לאנשים לדחות, להתעלם, ולדמיין שמחר יהיה יותר טוב. ובינתיים - המציאות מנהלת אותם. ומדובר באנשים מצוינים - ערכיים, חכמים, מעשיים.

רק בהתנהלות הכלכלית - כמו בלק-אאוט. אין מנגנון קבלת החלטות מסודר, אין מודעות עצמית.

במקימי אנחנו לא מחליפים את המשפחה ומנהלים לה את הכסף. אנחנו בונים אצל הזוג את ההתנהלות הפיננסית הבריאה: מודעות למצב כלכלי, סדר, הרגלים חדשים, למידה הדרגתית שמחליפה פחד - בביטחון.

לא קסמים, ולא קיצורי דרך. תהליך.

ושוב ושוב ראיתי את זה קורה: משפחה שמפסיקה לפחד מחשבון הבנק. זוג שמתחיל לקבל החלטות במקום לברוח מהן. שמצליח למחוק חובות ולהתאזן. ילדים שגדלים לבית רגוע יותר.

כי עוני הוא לא רק פונקציה של הכנסה. לפעמים הוא פשוט תוצאה של חוסר בכלים - וכשיש ליווי נכון, זה יכול להשתנות.

זה מה שמקימי עושה כבר 15 שנה. וכשאתם תורמים למקימי - אתם משקיעים במשפחות מדהימות ומוציאים אותן מעוני ונזקקות לרווחה ובריאות. יש יותר טוב מזה?



הכותב הוא מלווה כלכלי במקימי