מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, אומר בראיון ל-i24NEWS כי למרות שחשש שיהיה קשה מאוד להשיב את כל החטופים משבי חמאס - האמין לאורך כל הדרך - שישראל מסוגלת להגיע להישג הזה.

"היו לי חששות רבים כאלה אבל ככל שעבר הזמן וראיתי כיצד חמאס והג'יהאד האסלאמי פועלים ידעתי שהסיכוי שנחזיר את כולם גבוה מאוד. אמרתי שנחזיר והתכוונתי לכך", הדגיש הירש.

הוא ציין כי היו מספר מבצעים לשחרור חטופים שלא יצאו אל הפועל - בגלל אי היתכנות מבצעית - למרות הקרבה של הכוחות לאותם חטופים. "היו מבצעים שתוכננו ולא יצאו אל הפועל. היינו קרובים מאוד לחטופים והתקבלו החלטות לא לבצע. בסופו של דבר, גם אם יש לך כוח זמין, יכולת מבצעית ומודיעין טוב, עדיין צריך לוודא שלמבצע יש תנאים להצליח".

לשאלה האם דברים היו צריכים להיעשות אחרת כדי להשיב יותר חטופים חיים הוא משיב "אני לא חושב שהיינו מלאכים. בראייה לאחור יכול להיות שהיינו צריכים לפעול אחרת. ראש הממשלה הקשיב לכולם שעות ארוכות. בסופו של דבר מה שמביא את החטופים זה לחץ צבאי ולחץ מדיני משולב. חמאס תכנן כל הזמן אחרי שהוא עשה את ה-7 באוקטובר, הוא תכנן אירוע נוסף כזה עד לחיסולו של סינוואר ושיחק בעוד אותנו האשימו שאנחנו לא רוצים עסקה".

הירש דחה מכל וכל את הטענה שעסקאות חטופים נדחו או מוסמסו בשל שיקולים פוליטיים מצד ראש הממשלה. "לא היו שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות בתחום השבויים והנעדרים. לו חשבתי שנושא זה לא מנוהל באופן מקצועי וערכי - לא הייתי מוכן להמשיך בתפקיד".