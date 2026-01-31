משבר? אחרי שנעצרה עם רצף של שישה ניצחונות מול אשדוד במחזור שעבר וסיימה בתיקו 1:1, הערב (מוצאי שבת) בית"ר ירושלים סיימה משחק שני ברציפות עם תיקו וללא ניצחון, במה שעשוי לעלות לה במחיר אובדן האליפות.

בית"ר שלא נוצחה מאז המחזור התשיעי, שם הפסידה להפועל באר שבע, שמטה הערב באצטדיונה הביתי, אצטדיון טדי שבבירה, יתרון בן שני שערים מול הפועל חיפה בדרך לתיקו 2:2 ולאובדן המקום הראשון אותו תופסת בחזרה מי שהייתה האחרונה לנצח אותה - הפועל באר שבע.

בית"ר שהשיגה 17 נקודות העונה ממצבי פיגור, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה העונה וביצעה חמישה מהפכים, כולל בסיבוב הראשון על הפועל חיפה בתום דרמה גדולה, הייתה הערב בצד השני של המתרס כשדווקא הפועל חיפה היא זו שהצליחה לחלץ נקודה לאחר שכבר הייתה בפיגור בן שני שערים.

בית"ר עלתה ראשונה ליתרון משער של מורוזוב וירדן כהן הכפיל את התוצאה במחצית השניה ונדמה היה שבית"ר תשייט לניצחון ולמקום הראשון. סדרת חילופים של המאמן החדש-ישן של הפועל חיפה, חיים סילבס הפיחו חיים ושער מהיר הלחיץ את הירושלמים.

בית"ר ניסתה ללחוץ בהתקפה ומשלא הצליחה לעשות זאת, נענשה בצד השני כשהפועל חיפה משווה ל-2:2 מבעיטה חופשית נהדרת של יונתן פרבר.

הפועל חיפה שהייתה עם נקודה אחת בלבד מ-15 האחרונות, משיגה נקודה אחת נוספת בניסיונותיה לצאת מהבוץ העמוק אליו נכנסה ולברוח מתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל.

בית"ר? היא מאבדת נקודות חשובות במאבק האליפות וגם את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל. זה יעלה לה ביוקר?