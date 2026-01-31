אריאל ודוד קוניו: חזרנו לחיים, זה הזמן לתיקון צילום: דוברות קיבוץ ניר עוז

קהילת ניר עוז מקיימת הערב (מוצאי שבת) עצרת הודאה בהשתתפות שורדי השבי האחים דוד ואריאל קוניו.

אריאל קוניו אמר באירוע כי מדינת ישראל זקוקה לתיקון אחרי כל מה שעבר עליה במלחמה. "נדמה לי שכולנו, כעם, עומדים עכשיו בתחילתו של תהליך שיקום וכמו שאנחנו נצטרך לבנות מחדש את הבית שלנו, גם מדינת ישראל צריכה להיבנות מחדש. לא רק פיזית, אלא גם עם ערבות הדדית, חמלה, והאומץ לבחור יחד בדרך של תיקון.

התיקון הזה לא יקרה ביום אחד. הוא יקרה בצעדים קטנים: בהקשבה, באחריות, בדאגה זה לזה. הוא יקרה כשנבחר לראות בני אדם גם כשכואב, גם כשלא מסכימים. אני מבטיח לעשות את החלק שלי, להמשיך לבחור בחיים, לבחור בתקווה, ולהסתכל אל העתיד. הלוואי שנדע להיות ראויים לאלה שלא חזרו, ושנדע להפוך את הכאב הזה לכוח שמקרב ולא מרחיק. לדבק שיאחה את הלבבות השבורים", הוסיף.

דוד קוניו אמר "אני עומד כאן היום אחרי ימים ארוכים של ייאוש. בהם היו רגעים של חוסר תקווה, של פחד מהמוות, ושל מחשבה שאולי לא אזכה לחזור הביתה. היו לילות רבים שבהם לא ידעתי אם אזכה שוב לראות אור יום, אם אחבק שוב את הילדות שלי, אם אזכה לראות אותן צוחקות, אם אי פעם אשוב הביתה. הנה אני כאן. חזרתי לאהבת חיי, שרון. חזרתי לצחוק, ליהנות, ולהיות אבא הכי מקרוב שאפשר לילדות שלי. וכל זה בזכות חיילי צה"ל, כוחות הביטחון, והעם המדהים שלנו".

הוא ביקש להודות לכל מי שנאבק על שחרורו ושחרור אחיו. "אני רוצה להודות מעומק הלב לכל מי שצעק את הצעקה שלנו במשך 738 הימים האלה. לכל מי שלא נתן לנו להישכח, בארץ ובעולם. גם במעמקי החושך ידענו שאתם שם. הידיעה הזו נתנה לנו כוח להחזיק עוד יום, ועוד לילה.

אני רוצה לומר תודה ענקית מעומק הלב לחיילי צה"ל, לכוחות הביטחון, ולכל מי שחירף את נפשו, ולעיתים הקריב את היקר לו מכול, כדי שנוכל לעמוד כאן הערב. לעולם לא יהיו לנו מספיק מילים להעביר את עומק תחושת החובה שלנו אליכם ולמשפחות שלכם. אני רוצה לומר תודה גם לעם ישראל המופלא ולכל מי שנלחם להשבתנו בעולם כולו. לא ויתרתם עלינו. לא שכחתם אותנו לרגע".