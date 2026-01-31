פעיל הימין מרדכי דוד חסם הערב (מוצאי שבת) את מכוניתו של ראש הממשלה לשער אהוד ברק - שנראה מסרב להתרגש מהאירוע.

"מה שלומך אפס מאופס?", קרא דוד לעבר ברק שהשיב בחיוך "שלומי מצויין".

דוד המשיך: "חוסמים לך את האוטו יא אפס, רצית מרד אזרחי? לא תקבל. אתה יודע רק לדבר על ביבי כל היום".

ביום רביעי חסם דוד את מכוניתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. הוגשה תלונה נגדו במשטרה.

בעקבות האירוע ביום רביעי אמר דוד כי "אני לא מצטער שחסמתי את אהרון ברק. הייתי עושה זאת שוב. הוא נבהל כי הוא לא רגיל לזה, אבל הגיע הזמן שהימין יעשה לשמאל בדיוק מה שהם עושים לנו".