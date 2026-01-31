את הקדנציה השלישית שלו במכבי חיפה, החל ברק בכר עם דרמה גדולה מול עירוני טבריה, כשאיבד יתרון שביר לתיקו 1:1 דרמטי בתוספת הזמן.

הערב (מוצאי שבת) לא היה רחוקים בכר וחיפה שוב להתבזות מול הקבוצה הקטנה מטבריה, כשנקלעו לפיגור מוקדם כבר בדקה ה-5 באצטדיון הביתי, אצטדיון סמי עופר לעיניי עשרות אלפי אוהדיהם.

חיפה שהגיעה לאחר הפסד החוץ הראשון שלה העונה, הצליחה לחזור במהרה עם שער של מי אם לא גיא מלמד וקני סייף קבע מהפך עוד לפני הירידה להפסקת המחצית, עם שער בדקה ה-36.

דווקא גולאני המושאל ממכבי חיפה השווה עם שער בדקה ה-63 כשניצל טעות של עבדולאי סק, אך המילה האחרונה הייתה של מכבי חיפה ושל קאנג'י גורה.

גורה ניצל טעות של הגנת טבריה בכדי לכבוש שער נוסף לזכות מכבי חיפה בדקה ה-82, שער שקבע ניצחון ירוק ומהפך ראשון של מכבי חיפה העונה שמחברת לראשונה מאז תחילת העונה שעברה רצף של שלושה ניצחונות בית. גם אז, הרצף כלל ניצחון על עירוני טבריה.