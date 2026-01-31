המשבר במפלגת הדמוקרטים מחריף, לאחר שיו"ר המפלגה, יאיר גולן, מסרב לסגת מדרישתו לשנות את הסכם האיחוד שעליו חתם עם מרצ, כך דווח בחדשות 13.

ההסכם הנוכחי מבטיח למרצ שריון במקומות ריאליים ברשימה המשותפת לכנסת. לפי גורמים המעורבים במגעים, גולן עומד על דרישתו לשנות את סעיפי ההסכם ואף מעלה אפשרות של ביטולו המלא, אם לא ייענו דרישותיו.

המהלך יוצר מתיחות חריפה בתוך המפלגה ומעמיד בספק את המשך שיתוף הפעולה בין הצדדים.

השיח סביב שינוי ההסכם החל כבר בחודש אוגוסט האחרון. מאז התקיימו פגישות רבות בין נציגי הצדדים, אולם עד כה לא הושגו הבנות, והעמדות נותרו מנוגדות. במרצ טוענים כי ההסכם מחייב ואין מקום לפתוח אותו מחדש.

מטעמו של יאיר גולן נמסר כי "קיימת התקדמות מול כלל הגורמים המעורבים" וכי "הנושא צפוי לבוא על פתרונו בקרוב". מנגד, גורם במרצ מסר: "לא יודעים במה מדובר - יש הסכם חתום כבר למעלה משנה".