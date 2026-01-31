לקראת תאריך הבחירות לרב העיר קריית שמונה שיתפרסם בימים הקרובים, פרסם הרב שבתי סבתו, ראש ישיבת מצפה יריחו, מכתב תמיכה מפורט ברב איתמר לוי.

במכתב המלצה שפרסם, תיאר הרב סבתו היכרות רבת שנים עם הרב לוי, החל מנערותו בישיבה במצפה יריחו ועד היותו תלמיד חכם ומנהיג קהילה. "הרב לוי מתאפיין ביושר, במידת אמת, בשקדנות ובהתמדה יוצאת דופן".

הרב סבתו ציין את ידיעותיו הרחבות של הרב לוי בתורה, בתלמוד, במדרש ובהלכה, ואת יכולתו לשלב עוצמה פנימית עם רגישות והבנת נפש האדם. במכתבו ציין כי תכונות אלו מעמידות את הרב לוי כראוי לשמש כרב עיר.

עוד הודגשו נגישותו לציבור, מסירותו רבת השנים לפעילות תורנית וציבורית, ואורחות חייו וחיי משפחתו כדוגמה ומופת להנהגה רבנית בעיר.

במקביל לתמיכה הרבנית, ממשיך הרב לוי, רב קהילה בקריית שמונה מזה כ-15 שנה, קצין במחנה שורה ובנו של הרב שלום לוי זצ"ל, רב העיר הקודם, לקבל תמיכה בזירה הפוליטית המקומית. מספר סיעות במועצת העיר הודיעו על תמיכתן במועמדותו, בהן סיעת ישראל ביתנו, סיעת המקומיים וסיעת ש"ס.