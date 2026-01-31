הפועל תל אביב והפועל ירושלים נפגשו כבר העונה באולם היכל מנורה מבטחים שבתל אביב. היה זה במסגרת ליגת העל בכדורסל, כאשר ירושלים הנחילה לתל אביבים המקומיים הפסד ליגה ראשון העונה.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו השתיים שוב, שוב באולמה הביתי הזמני של הפועל ת"א, היכל מנורה מבטחים, רק שהפעם היה זה משחק ישיר על הכרטיס לחצי גמר גביע המדינה בכדורסל.

6 דקות לסיום המחצית הראשונה, כשלוח התוצאות הראה יתרון לזכות האדומים מת"א, עם 26:31, הופסק המשחק בשל פארסה גדולה ונדירה, כמותה לא היה מעולם בכל תולדות הכדורסל הישראלי.

היה זה כאשר הבעלים עופר ינאי שישב על הפרקט בסמוך לספסלה של הפועל ירושלים, בניגוד גמור למקום מושבו הקבוע ובשל הרצון שלו לצלם את מאמן הפועל ירושלים בזמן המשחק כשהוא חוצה את הקו הטכני, המקום בו אסור לאיש צוות שהוא לא שחקן לשהות בזמן המשחק.

מעשהו של ינאי הגיע לאחר שזה זכה לביקורת רבה על צעד דומה שביצע במשחק הליגה של הפועל ת"א מול הפועל באר שבע, במה שגרם למנהלת הליגה להורות על עונשים בפעם הבאה שאיש צוות ינהג כך.

לאחר שינאי קם ממקום מושבו, לטענתו בשל הצורך להביא מטען לטלפון, הורה שופט המשחק לבעלי הפועל ת"א ינאי לקום ממקום מושבו הסמוך לספסל הפועל ירושלים ולעבור לשבת ביציע. על פי שופט המשחק, ינאי קם ממקום מושבו בכדי להראות למשקיף המשחק סרטונים המוכיחים כי מאמן הפועל ירושלים חצה בעצמו מספר פעמים את הקו הטכני, זאת בכדי לגרום להענשתו של מאמן ירושלים.

ינאי סירב ובתגובה החליטו שופטי המשחק להורות על עצירת המשחק והורידו את שחקני הקבוצות אל חדרי ההלבשה עד שינאי יאות לקבל מרות וסמכות.

לבסוף, לאחר 20 דקות של הפסקה ינאי הסכים ועבר לשבת ביציע, הכי קרוב לספסלה של הפועל ירושלים, והמשחק חודש.