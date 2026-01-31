חברי מועצת העיר קריית אונו, ליאת גרוסמן-תמיר וירון יעקובי, יחד עם תושבים נוספים, פנו לשר לשירותי דת ולמנכ"ל משרדו, בדרישה לעצור לאלתר את הליך בחירת האסיפה הבוחרת לרב העיר. לטענתם, מדובר בהליך הסובל מפגמים מהותיים הפוגעים בלגיטימיות התהליך.

במכתב ששלח בשם הפונים עורך הדין ד"ר מתן גוטמן, נמתחת ביקורת חריפה על התנהלות העירייה והמשרד לשירותי דת, אשר לטענתם לא התייחסו כראוי לטענותיהם. הם דורשים לבטל את הרכב האסיפה שנקבע, ולקיים הליך חדש והוגן.

בין היתר נטען כי חלק מהנציגים שנבחרו לאסיפה הבוחרת הביעו תמיכה פומבית ברב יצחק ורדי, מועמד ש"ס, שנחשב למועמד מובהק לתפקיד. בכך, לדבריהם, נוצר חשש ממשי למשוא פנים ולפגיעה באמון הציבור בתהליך הבחירה.

עוד עולה מהפנייה טענה לעיוות עקרון הייצוג ההולם. לפי הפונים, נפגעה זכות הייצוג ההולם של האוכלוסייה החילונית ושל הקהילה הרפורמית בעיר, על אף מרכזיותה.

העותרים מותחים ביקורת גם על הליך ההיוועצות, שלדבריהם הפך לפורמלי בלבד, מבלי שמולאה תכליתו. על פי התקנות, השר לשירותי דת מחויב להיוועץ עם מליאת מועצת הרשות המקומית בעת מינוי נציגים מטעמו, ולהיפך - המליאה מחויבת להיוועץ עם השר בבואה למנות את נציגיה. מטרת ההיוועצות היא ליצור שיח אמיתי ושקול, המבטיח איזון וייצוג הולם לאוכלוסיות השונות. ואולם, לטענת הפונים, ההיוועצות נעשתה כהליך טכני בלבד, ללא דיון מהותי, דבר המעלה חשש כי נשללה ממנו תכליתו המקורית.

כזכור, לאחר פרישתו לגמלאות של רב העיר קרית אונו, הרב ד"ר רצון ערוסי, התכנסה הוועדה לבחירת רב לעיר במשרד לשירותי דת. מטרת ההתכנסות הייתה לקדם את ההליך למינוי רב חדש לעיר.

בראש הוועדה עומד חבר בית הדין הגדול, הדיין (בדימוס) הרב יצחק אלמליח. במהלך הדיון קיימו חברי הוועדה דיון ראשוני וקבעו את מועד הבחירות ליום שלישי, ז' באדר, 24 בפברואר.

חברי הוועדה הנוספים הם הרב דרור טוויל, שרון קרן, דגנית גרינבוים ויונית גיספאן. את עבודת הוועדה מרכז צוריאל פורת.

לפי בדיקת ערוץ 7 אחד המועמדים בבחירות הוא הרב צפניה ערוסי, רב קהילה במודיעין ובנו של רב העיר היוצא.