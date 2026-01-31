אילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי, מגיבה לטענות העיתונאי עקיבא נוביק לפיהן מעולם לא עיין ללא רשות במחברות בביתם.

"אני קצת מרחמת על עקיבא נוביק. מפרח עיתונות דתי לאומי שרצה להיות מה"טובים לתקשורת", הוא הגיע לשיא השפל של לחטט בשבת בחפציהם האישיים של מי שאירח אותו, ולספר רבעי אמיתות שגרועות משקר, שאפילו גדולי העיתונאים הנבזיים משמאל לא הגיעו לרמה הזאת, אבל להם אין את הבעיה שיש לנוביק", כתבה בן גביר.

היא הוסיפה "למי שלא קרא (בצדק) את ראיון הבכורה של נוביק בעלון שבת כלשהו בשבוע שעבר, הוא טען שכשהתארח אצלנו בחיי שרה ("שנתיים ברציפות"!!) וישן בחדר העבודה של איתמר, הוא חיטט לאיתמר במסמכים ופתח את אחת המחברות וראה איך איתמר מנהל חשבונאות עם העיתונאים וכותב מי סיקר אותו בצורה הגונה ומי לא…בלילה כשהוא הולך לישון בחדר שסידרו לו במיוחד בשבילו הוא מחטט בחפצים האישים - מביש".

נוביק מצידו הכחיש את הדברים בחשבון ה-X שלו וכינה אותן שקר מוחלט. לדבריו, מעולם לא פעל באופן כזה, ומעולם לא חיטט במסמכים כלשהם בבית משפחת בן גביר. את המידע על המחברות, לטענתו, קיבלו כתבים ועיתונאים רבים מהשר עצמו - שהציג אותן מיוזמתו במספר רב של הזדמנויות. נוביק הסביר שלצד הסיפור על כך שהתארח בבית משפחת בן-גביר הוא סיפר על המחברת של השר, אבל שהמידע לא הגיע אליו באמצעות חיטוט במהלך הלינה שלו בבית.

בן גביר השיבה בפייסבוק, צירפה את הראיון של נוביק וכתבה: "ידוע שנבזיות גוררת נבזיות, וחיטוט בחפצים גורר שקרים. נוביק כותב הערב בתגובה לטור שלי שאני שקרנית והוא מעולם לא חיטט בחפצים. אבל הנה דברים שצוטטו מפיו של עקיבא נוביק בשבוע שעבר, שבו הוא אומר שזכה לקרוא ביומנים רק בגלל שישן בחדר העבודה שלנו! במרתף! (שאין לנו, כמובן), באווירת סיפור של אומץ פופאי. עקיבא - יש גבול לכמה שאתה חושב ביהירותך ושחצנותך שכולנו מטומטמים".