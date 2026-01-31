לאחר שנים של מאמצים, קיבלה חסידות בעלזא השבוע אישור סופי להרחבה נרחבת של בית המדרש הגדול בקריה החסידית בירושלים.

ההיכל, שהפך צר מלהכיל את אלפי החסידים המגיעים אליו, יורחב משמעותית לכל הכיוונים.

האישור הגיע דווקא ב"יום ההצלה", התאריך שבו מציינת החסידות מדי שנה את הצלתם של מנהיגיה מהשואה - האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא ואחיו רבי מרדכי מבילגורייא, שהגיעו לארץ לאחר המלחמה כשהם חסרי כל.

חסידות בעלזא הייתה הראשונה שהקימה מרכז חסידי ענק בישראל, מהלך שאחריו הלכו חסידויות רבות נוספות. בניית המרכז הנוכחי החלה לפני למעלה מארבעים שנה, אך הצמיחה המהירה של החסידות הפכה אותו לצפוף מדי.

על פי התוכנית שאושרה, היכל בית המדרש הגדול יורחב למזרח, מערב ודרום.

במקביל ייבנה מחדש היכל הטישים - "גרויסע שטיב" בלשון החסידים - שיהפך למפלס ענק עם גלריות מכל הצדדים, כדי להכיל את רבבות החסידים המגיעים מכל העולם.