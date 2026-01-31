רופא מרצועת עזה, שפרסם שני טורי דעה חריפים נגד ישראל בעיתון ה"ניו יורק טיימס", התברר כמחבל חמאס בדרגה בכירה, כך על פי מכון NGO Monitor וצה"ל.

לפי הממצאים, חוסאם אבו ספייה תועד בעבר כשהוא לבוש במדי הסוואה צבאיים של חמאס במסגרת אירוע רשמי של ארגון הטרור.

על פי הדיווח, התמונה צולמה בשנת 2016 בטקס לציון השלמת בניית בית החולים קמאל עדואן בצפון רצועת עזה. התמונה פורסמה בעמוד הפייסבוק של שירותי הרפואה בעזה, גוף הפועל תחת משרד הבריאות הנשלט בידי חמאס. באירוע השתתפו בכירים בארגון הטרור, בהם גורמים צבאיים וביטחוניים בכירים.

לאחר מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023, פרסם אבו ספייה שני מאמרי דעה בעיתון האמריקני - באוקטובר 2023 ובדצמבר 2024 - שבהם תקף בחריפות את פעילות ישראל ברצועה.

הפרסומים עוררו ביקורת חריפה, בין היתר מצד חוקרי NGO Monitor, שטענו כי מתן במה לאבו ספייה מהווה הפצה של תעמולת חמאס.

במאמרים עצמם הוצג אבו ספייה כ“רופא ילדים ומנהל בית החולים קמאל עדואן בצפון עזה", מבלי לציין את שיוכו לחמאס. עם זאת, לפי ארגון המעקב, כלי תקשורת פלסטיניים מתייחסים אליו לאורך השנים בדרגתו הצבאית.

דובר צה"ל מסר כי אבו ספייה נחשב לדמות בכירה בחמאס, וכי בית החולים שבו שימש כמנהל שימש גם מחסה למאות מחבלי חמאס והג’יהאד האיסלאמי. בצה"ל הדגישו כי הוא נעצר במהלך הלחימה בחשד למעורבות בפעילות טרור, שוחרר בהמשך ולא הוגש נגדו כתב אישום.