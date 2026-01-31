מעל 40 מיליון דולר השקיעה הפועל ת"א העונה, כשהמטרה הייתה ברורה - זכיה בכל התארים האפשריים ובראשם דווקא אלה האפשריים בישראל - גביע ווינר סל, גביע המדינה בכדורסל ואליפות.

אחרי שהפסידה להפועל ירושלים במשחק הגמר על התואר הראשון של העונה, בגמר גביע ווינר סל שנערך בהיכל הפיס ארנה, אולמה הביתי של ירושלים, הערב (מוצאי שבת) הפסידה הפועל ת"א שוב להפועל ירושלים, הפעם במסגרת רבע גמר גביע המדינה בכדורסל באולמה הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב.

מה לא ניסתה הפועל ת"א לעשות כדי לשנות את התוצאה? מלבד ההשקעה הכספית העצומה וסוללת הכוכבים שהנחיתה בארץ ומחזיקה בכדי להיאבק על כל התארים האפשריים במקביל, זו גם הגישה בקשה לשנות את צוות השיפוט, איימה לדרוש שינוי הגרלת רבע הגמר במידה שיילקח לה אירוח המשחק הערב והבעלים שלה עופר ינאי אף ניסה לבצע שלל פרובוקציות שאחת מהן גרמה הערב לעצירת המשחק למשך כ-20 דקות.

אך כל זה לא עזר לה מול האורחים מהבירה.

שתי הקבוצות הגיעו אמנם עם רצף הפסדים במסגרת האירופית, אך דווקא האדומים מת"א הם אלו שבשיאו של משבר מתמשך, כזה שסופו כנראה יגרום לזעזוע.

הפועל ת"א הובילה פעמיים הערב בהפרש בן 8 נקודות, אך ירושלים הצליחה לחזור מזה פעמיים ובפעם השלישית כבר פתחה פער גדול, כזה שממנו הפועל ת"א לא הצליחה לחזור.

זה נגמר עם 93:83 לזכות הפועל ירושלים שמעפילה אל חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, בעוד הפועל ת"א תסיים עונה נוספת ללא זכיה בגביע. תאבד גם את תואר האליפות?