האירוע המקדים בערב שבת צילום: יהושע פרוכטר

שבת שירה, פרשת בשלח, צוינה השנה באירוע חריג בהיקפו באילת, עם השתתפות אלפי חסידי ויז'ניץ בראשות האדמו"ר רבי מנדל הגר. ההתכנסות נערכה לציון 25 שנות פעילות חינוכית של החסידות. במתחם מיוחד הוקמו אוהלי ענק ששימשו את מרכזי התפילה והאירועים. עוד באותו נושא: הרבי מויז'ניץ הדליק והחסידים בירכו

הגבאי מאשדוד נפטר לאחר מחלה קשה לצורך קיום השבת שכרה החסידות עשרה מלונות בעיר, והמשתתפים הגיעו בכ-60 אוטובוסים מכל רחבי הארץ וכן בטיסות ממדינות שונות ובהן ארה"ב, קנדה, בריטניה ובלגיה. בשל כמות המשתתפים הגדולה ומורכבות הלוגיסטיקה, הוקם מטה שליטה מיוחד ומערך רפואי שכלל מרפאה שפעלה במקום. בליל שבת בלבד טופלו 27 חסידים. התוכנית כללה אירוע פתיחה ביום חמישי, יציאה מיוחדת של האדמו"ר והחסידים לאמירת "שירת הים" סמוך לחוף בשבת, וטקס סיום במוצאי שבת. ההיערכות ארכה מספר חודשים וכללה תיאומים עם עיריית אילת וגורמי הביטחון.