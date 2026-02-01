הצצה לפנים המנהרה - והשמדתהדובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בשבועות האחרונים במרחב חאן יונס מזרחית לקו הצהוב, במסגרת מבצע לטיהור האזור מאיומים תת-קרקעיים.

במהלך הפעילות, בשיתוף לוחמי יהל"ם, אותר והושמד תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים. בתוך המנהרה נמצאו שלושה חדרי שהייה, ששימשו את המחבלים, וכן עשרות אמצעי לחימה.

בין הממצאים: כ-45 רימונים, כ-35 מחסניות, כ-10 רובי קלצ'ניקוב, רקטות RPG, משגר RPG, כ-10 מטענים ושישה אפודי לחימה.

צה"ל ציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

פעילות כוחות חטיבה 188 במרחב חאן יונסדובר צה"ל