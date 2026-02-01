הצצה לפנים המנהרה - והשמדתה דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים בשבועות האחרונים במרחב חאן יונס מזרחית לקו הצהוב, במסגרת מבצע לטיהור האזור מאיומים תת-קרקעיים.

במהלך הפעילות, בשיתוף לוחמי יהל"ם, אותר והושמד תוואי תת-קרקעי באורך של מאות מטרים. בתוך המנהרה נמצאו שלושה חדרי שהייה, ששימשו את המחבלים, וכן עשרות אמצעי לחימה.

בין הממצאים: כ-45 רימונים, כ-35 מחסניות, כ-10 רובי קלצ'ניקוב, רקטות RPG, משגר RPG, כ-10 מטענים ושישה אפודי לחימה.

צה"ל ציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".