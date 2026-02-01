ישראל גנץ עם ליאו טורל דוברות

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אירח ביקב פסגות את ליאו טורל, יועצו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לענייני מאבק באנטישמיות.

המפגש התקיים על רקע סערה שעוררה רשת BBC, אשר ביום השואה הבינלאומי נמנעה מלהזכיר כי ששת מיליון הקורבנות היו יהודים.

במהלך המפגש תקף גנץ את ההתעלמות מהזהות היהודית של הקורבנות ואמר, "כשביום השואה הבינלאומי מדברים על שישה מיליון קורבנות אבל לא אומרים יהודים - זו לא טעות. זו מדיניות. כשאסור לומר בגלוי ‘אני תומך בישראל’ או ‘אני תומך ביהודה ושומרון’ - זו אנטישמיות. זו אותה שנאה ישנה, רק בכלים חדשים".

עוד הוסיף: "חייבים להבין שזו מלחמת עולם. זו לא מלחמה על אדמה, זו מלחמה על אמונה, זהות וחירות".

במהלך המפגש העניק גנץ לטורל העתק של מטבע עתיק שנמצא בשילה ועליו הכיתוב "לניצחון ציון". "המלחמה לניצחון ציון לא הסתיימה", אמר. "גם היום יש מי שמנסים להוציא אותנו מכאן, הם לא רוצים יהודים בעולם. אתה עומד לצידנו כאן ביהודה ושומרון ומכיר בשורשים שלנו. בצד השני של המטבע מופיע סמל הזאב, סמלה של בנימין. זאבים נעים בלהקות - ואתה חלק מהלהקה שלנו. אתה נלחם את מלחמת החירות".

טורל אמר בתגובה כי הוא עוזב את המפגש נחוש לפעול בעוצמה רבה יותר. "המסר ששמעתי כאן היה ברור: אל תוותרו, אל תישארו בשקט, אל תישארו בצד. אי אפשר להישאר שקטים מול אנטישמיות. חייבים להמשיך לדחוף קדימה, להתקדם, ולהיות מוכנים גם לשלם את המחיר".

הוא הוסיף, "כשאנשים אומרים לי שאני עושה עבודה טובה, אני עונה להם: אני יכול לעשות יותר. כשאהיה בבית הלבן, אני מתכוון לדרוש לעשות יותר במאבק נגד האנטישמיות. אני לא מתכוון לקבל ‘לא’ כתשובה. יש לנו עוד שלוש שנים טובות, ואני לא מתכוון לבזבז אפילו דקה אחת".

יוזמת המפגש תהילה פאליק-לוי, המובילה פרויקטים רבים לקידום יהודה ושומרון ואשר קיבלה לפני כחודשיים תואר "שגרירת כבוד" מגנץ כאות הוקרה על פעילותה, אמרה: "‏האנטישמיות היום מגיעה דרך מחיקת זהות, דרך השתקה, ודרך ניסיון להפוך את היהודים ואת מדינת ישראל לאשמים בעצם קיומם. דווקא כאן, במקום שמספר את הסיפור היהודי ברצף של אלפי שנים, ברור לנו שהמאבק הזה הוא מאבק על אמת, על חירות ועל הזכות של העם היהודי לעמוד זקוף בארצו ובעולם, להיות עם חופשי בארצנו כפי שכתוב בהמנון התקווה".